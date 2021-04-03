جامعة طنطا تحذر من صفحات تستغل اسمها

قال الدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، إن استغلال البعض اسم الجامعة بإنشاء صفحات إخبارية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مدعية أنها الممثل الرسمى للجامعة أو الناطقة باسمها لا أساس له من الصحة.وأهاب المتحدث الرسمى باسم الجامعة كافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحذر من هذه الصفحات الوهمية، مؤكدًا أن كافة المعلومات المتعلقة بجامعة طنطا تؤخذ من الصفحة الرسمية للجامعةوموقعها الإلكتروني الرسمى (https:www.tanta.edu.eg)، وكذلك الصفحة الرسمية لرئيس الجامعة (https:www.facebook.com/prof.mahmoudzaki)وحذر المتحدث باسم الجامعة من التلاعب واستغلال اسم جامعة طنطا لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الإعلام الرسمي لها ومروجي الصفحات الوهمية.