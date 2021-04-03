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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان ومحافظ قنا يسلمان 40 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة

السبت 03/أبريل/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودى، 40 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا، وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأكد الوزير أننا مستمرون نحو الإنطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بذوي الهمم والعزيمة من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

وقال: إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، مؤكدا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، مؤكدا استمرار الوزارة بالاهتمام في رعاية هذه الفئة وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وشدد على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم والعزيمة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما خالص شكره للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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