أمن المنافذ يحبط 4 محاولات تهريب بضائع أجنبية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1765 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر تم ضبط قضيتين.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 146 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.