3 آلاف و809 إصابات بكورونا في التشيك
السبت 03/أبريل/2021 - 12:52 م
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سجلت وزارة الصحة التشيكية 3 آلاف و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل انخفاضا في أعداد الإصابات عن الأسبوع الماضي.
وذكر راديو "براغ الدولي" أن أعداد الحالات المصابة بالفيروس المحتجزة بالمستشفى انخفضت أيضًا؛ حيث وصلت إلى 6 آلاف و530 حالة، وهو أقل عدد تم تسجيله منذ 19 يناير الماضي.
وذكر راديو "براغ الدولي" أن أعداد الحالات المصابة بالفيروس المحتجزة بالمستشفى انخفضت أيضًا؛ حيث وصلت إلى 6 آلاف و530 حالة، وهو أقل عدد تم تسجيله منذ 19 يناير الماضي.