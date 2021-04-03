3 آلاف و809 إصابات بكورونا في التشيك

سجلت وزارة الصحة التشيكية 3 آلاف و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل انخفاضا في أعداد الإصابات عن الأسبوع الماضي.وذكر راديو "براغ الدولي" أن أعداد الحالات المصابة بالفيروس المحتجزة بالمستشفى انخفضت أيضًا؛ حيث وصلت إلى 6 آلاف و530 حالة، وهو أقل عدد تم تسجيله منذ 19 يناير الماضي.