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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا والصين تبحثان مستجدات الأوضاع في ميانمار

السبت 03/أبريل/2021 - 12:59 م
ريتنو مارسودي
ريتنو مارسودي
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بحثت وزيرة الشئون الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، مع نظيرها الصيني وانج يي، مستجدات الأوضاع في ميانمار.

وقالت مارسودي، في مؤتمر صحفي أورده راديو "صوت إندونيسيا"، اليوم السبت: "نتشارك القلق بشأن مستجدات الوضع، ولا نرغب في رؤية شعب ميانمار يعاني المزيد والمزيد".

وأضافت أن الصين تدعم جهود رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومبادراتها لمساعدة ميانمار، من بينها مبادرة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لعقد قمة آسيان لمناقشة قضية ميانمار.

وشددت الحكومتان الإندونيسية والصينية على أهمية الوقف الفوري لاستخدام القوة والعنف في ميانمار وإجراء حوار بين الأطراف المعنية في البلاد.

وفي سياق آخر، بحث الوزيران التعاون في منطقة المحيطين الهندي- الهادئ في سياق الوضع الجيوسياسي.

وقالت مارسودي في هذا الصدد: "هذه ليست المرة الأولى التي نناقش فيها القضية، لقد ناقشنا هذه القضية عدة مرات. أؤكد مجددا على مبادئ وجهة نظر آسيان بشأن المحيطين الهندي والهادئ".

وأكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية انفتاح الآسيان على جميع الشركاء في تطبيق التعاون في سياق رؤية المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى جهود مواصلة النهوض بالتعاون، حيث إنها تعتقد أن المواجهة لن تصب في مصلحة أي طرف.

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