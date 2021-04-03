«عمال مصر»: قرار تطوير الدلتا للأسمدة صائب وحماية للصناعة الوطنية

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إعلان الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، بدلا من نقلها إلى محافظة السويس، قرار صائب،ويأتي إستجابة لمطالب أكثر من 2500 عامل.وأوضح أن القرار يهدف لصالح الصناعة الوطنية خاصة الإستراتيجية منها، موجهًا الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات.وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن احتفال عدد كبير من عمال مصنع سماد طلخا، بقرار تطوير المصنع على أرضه وإلغاء قرار إغلاقه وحله الذي صدر في شهر ديسمبر الماضى ورفع العمال صور الرئيس عبدالفتاح السيسى وصلاة شكر لله على أرض المصنع له دلالة كبيرة وإشارة واضحة إلى أن عمال مصر حريصون على العمل والإنتاج،في ظل التحديات الراهنة، وأن غضبهم من قرار النقل كان من منطلق وطني يتميز به عمال مصر على مدار التاريخ، مؤكدًا أن ممثلي العمال من قيادات النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي،واللجنة النقابية بالشركة خاضوا معركة وطنية كبيرة لصالح العمال والصناعة الوطنية حتى إستجابة الدولة لتلك المطالب المشروعة، بعدم نقل الشركة والسعي نحو تطويرها،بإعتبارها شركة وطنية عملاقة،تدعم الفلاح المصري بصورة مباشرة، أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها "مارد الدلتا".وأشار المراغي إلى أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر سيظل الداعم القوى لمطالب وحقوق العمال المشروعة،وكذلك الدفاع عن الصناعة الوطنية،وشركات قطاع الأعمال العام، والسعى نحو تطويرها والنهوض بها نظرا لدورها التاريخي في دعم الإقتصاد الوطني، والدولة المصرية وقت الأزمات.من جانبه أشاد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر،بالقرار وقال إنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الاعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك،بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدراتها وموقعها الاستراتيجي، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الجمعيات العمومية،والإلتزام بخطة تطوير الشركة على أرضها، بمدينه طلخا بالمنصورة،خاصة بعد أن كانت الشركة القابضة طرحت كراسة الشروط لـ 4 شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول إلى"رابحة"، حيث أنها لم تشهد أي تطوير لخطوط إنتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثين عامًا مثلها مثل باقى شركات قطاع الاعمال العام، حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بتطوير شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق العاملين، متمنيًا أن تُعيد الدولة والجهات المعنية النظر في تصفية شركة الحديد والصلب الوطنية نظرا لدورها التاريخي كشركة إستراتيجية.وكان وزير قطاع الأعمال العام أعلن في بيان يوم الخميس، عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، وأوضح أن هذا يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات،موجهًا الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء لمجهوداته في هذا الشأن، والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الأهالي وكذلك العاملين بالمصنع،كما أكد حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.