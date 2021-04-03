فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة طبية بقرية دلجا بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي القرية بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1634 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكدا استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية لتحقيق المستهدف بجميع مراكز المحافظة.من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 356 حالة جراحة، 501 حالة أطفال، 278 باطنة، 102 قلب، 74 نساء، 47 تنظيم أسرة، 87 أسنان، 187 جلدية، إلى جانب أنه تم إجراء 61 تحاليل مختلفة و18 حالة موجات صوتية و15 حالة رسم قلب و6 حالات أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ114 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ11 حالة بعيادة الأسنان، بالإضافة إلى أنه تم تحويل للمستشفى 36 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 121 مترددا، وذلك من خلال 6 عيادات متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.