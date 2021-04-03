رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة طبية بقرية دلجا بالمنيا

السبت 03/أبريل/2021 - 01:05 م
فحص وعلاج
فحص وعلاج
المنيا ـ على حسين
طباعة
نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي القرية بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1634 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكدا استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية لتحقيق المستهدف بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 356 حالة جراحة، 501 حالة أطفال، 278 باطنة، 102 قلب، 74 نساء، 47 تنظيم أسرة، 87 أسنان، 187 جلدية، إلى جانب أنه تم إجراء 61 تحاليل مختلفة و18 حالة موجات صوتية و15 حالة رسم قلب و6 حالات أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ114 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ11 حالة بعيادة الأسنان، بالإضافة إلى أنه تم تحويل للمستشفى 36 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 121 مترددا، وذلك من خلال 6 عيادات متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الاتصالات»: مصر الرابعة إفريقيًا فى سرعة الإنترنت

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة


الصور

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

إنفوجراف

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي