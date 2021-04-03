الأحوال المدنية تستخرج بطاقات لكبار السن والمرضى بالمنوفية

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى استهدفت بعض قرى محافظة المنوفية، انطلاقًا من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.ولبى القطاع، برئاسة اللواء طارق صابر، مساعد وزير الداخلية، التماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ"محال إقامتهم، المستشفيات".وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم، بإشراف مدير إدارة الإعلام بالقطاع.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.