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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تكثف الضوابط الحدودية مع دول الجوار للسيطرة على انتشار كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 01:09 م
كارل نيهمر
كارل نيهمر
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أكد كارل نيهمر، وزير داخلية النمسا، أنه تم تنفيذ 3.4 مليون عملية تفتيش وتطبيق للضوابط المشددة على الحدود مع دول الجوار خلال شهر مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال وزير الداخلية، في تصريحات اليوم السبت، إنه تم تنفيذ 94 ألف عملية منها لمراقبة إجراءات الحجر الصحي على الحدود لمنع انتشار وباء كورونا عبر حركة السفر والتنقل، لافتا إلى أنه تم بالفعل تنفيذ حوالي 8.8 مليون عملية من الضوابط الحدودية منذ ديسمبر من العام الماضي.

وذكر وزير الداخلية أن الشهور الماضية شهدت تفاقمًا في التحديات والأعباء على رجال الشرطة بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تمت زيادة ضوابط عبور الحدود ومراقبة إجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى التصدي للمسيرات العديدة للجماعات المتطرفة الرافضة لقيود وباء كورونا.

ولفت الوزير إلى أنه خلال شهر مارس الماضي، فقط تم تنظيم 216 مسيرة ومظاهرة من الجماعات الرافضة لقيود الحكومة بشأن جائحة كورونا في جميع أنحاء البلاد، وتم خلالها اعتقال 56 شخصا وتحرير 5388 محضرا.

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