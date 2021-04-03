ضبط موظفين اختلسا 9 آلاف تذكرة لمناطق أثرية لبيعها لشركات سياحية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط موظفين اختلسا 9 آلاف تذكرة لمعابد ومناطق أثرية لبيعها لشركات سياحية.أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام مدير مخازن وأمينة مخزن بإحدى الجهات الحكومية بإرتكاب العديد من المخالفات المالية التى أضرت بأموال جهة عملهما، حيث إستغل المتهمان طبيعة عملهما، وقاما بإختلاس عدد من التذاكر الموقوف العمل بها بإجمالى 9151 تذكرة، تخص معابد ومناطق أثرية مختلفة بمحافظة الأقصر، وبيعها لشركات السياحة.وحرصًا منهما على عدم اكتشاف الواقعة قاما بإختلاس تلك التذاكر بكعوبها من الدفاتر، كما أشارت التحريات إلى قيامهما بإختلاس 40 دفتر تذاكر مخصصة للبيع لشركات السياحة، وحرصًا من المتهمين على عدم إكتشاف الواقعة قامت المتهمة الثانية بإثبات إرسال تلك الدفاتر للمطبعة لتصحيحها على خلاف الحقيقة.وأضرا عمدًا بأموال جهة عملهما، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.