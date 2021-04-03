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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 76 مسلحًا من «طالبان» في عمليات عسكرية للقوات الأفغانية

السبت 03/أبريل/2021 - 01:07 م
طالبان
طالبان
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 26 مسلحا من حركة طالبان، وإصابة 33 آخرين، في عمليات لقوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية في إقليم "فارياب".

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أنه "تم تنفيذ غارات جوية وعمليات برية على مواقع لطالبان في قرية "سرتشاكان" في مقاطعة "قورزيوان".

وأضافت أن مسلحي طالبان قد اجتمعوا من أقاليم "جور وسار إي بول وفرياب" للتخطيط والإعداد وتنفيذ الهجمات على مواقع قوات الدفاع الوطني الأفغانية في وسط المنطقة.

كما تمكنت قوات الدفاع من اكتشاف وتدمير عدد كبير من الأسلحة والمركبات كانت بحوزة مسلحي طالبان.

ونوهت الوزارة، في بيان آخر، إلى أن قوات الدفاع الأفغانية المدعومة بالقوات الجوية استهدفت مقاتلي طالبان في منطقة "دند شهاب الدين" بإقليم "بغلان"، أمس الجمعة.

وأوضح البيان أنه قُتل ما لا يقل عن تسعة مسلحين من طالبان، بمن فيهم قادة بالجماعة، وأصيب ثمانية آخرون خلال عمليات قوات الدفاع.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم لواء بدخشان الحدودي، عبدالمناف نزاري، إن طالبان تكبدت خسائر فادحة خلال عمليات برية وجوية واسعة في نوسي درواز.

وأشار إلى أن العمليات المكثفة تم تنفيذها ليل الجمعة، وانهار معقل طالبان على يد الحكومة الأفغانية.

ولم تعلق حركة طالبان بعد على العمليات التي تقوم بها قوات الدفاع الأفغانية.

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