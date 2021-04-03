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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب 290 قطعة سلاح أبيض و36 آيفون بمطار القاهرة

السبت 03/أبريل/2021 - 12:32 م
رجال الجمارك
رجال الجمارك
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من ألمانيا يحاول الخروج من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أوما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام وكثافته متماثلة.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمود عبد الرؤوف مأمور التفتيش وأحمد الدلهماوى رئيس قسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 290 قطعة سلاح أبيض (سكاكين سويس نايف) مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبة.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من ميلانو اشتبه محمود عبد الرؤوف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من إيطاليا أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أوما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.
وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام وكثافته متماثلة.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالله حمدي مأمور التفتيش وأحمد الدلهماوى رئيس قسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 36 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبة.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمى 51 و52 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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