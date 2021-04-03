رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 آلاف و283 إصابة بكورونا في النمسا

السبت 03/أبريل/2021 - 01:01 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت وزارة الصحة النمساوية 3 آلاف و283 إصابة جديدة، و29 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 556 ألفا و12 حالة، تعافى منها 509 آلاف و550 حالة، بينما توفي 9434 حالة.

وأشار إلى وجود 2197 حالة في المستشفيات، منها 531 حالة في العناية المركزة، بينما تلقى لقاح كورونا مليون و727 ألفا و929 حالة.

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورجنلاند 105، وكارينثيا 181، والنمسا السفلى 674، والنمسا العليا 381، وسالزبورج 200، وستيريا 307، وتيرول 225، وفورارلبرج 96، وأخيرا العاصمة فيينا 1.114 حالة.

موضوعات متعلقة

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

«الاتصالات»: مصر الرابعة إفريقيًا فى سرعة الإنترنت


الصور

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

إنفوجراف

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي