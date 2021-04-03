3 آلاف و283 إصابة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 3 آلاف و283 إصابة جديدة، و29 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 556 ألفا و12 حالة، تعافى منها 509 آلاف و550 حالة، بينما توفي 9434 حالة.وأشار إلى وجود 2197 حالة في المستشفيات، منها 531 حالة في العناية المركزة، بينما تلقى لقاح كورونا مليون و727 ألفا و929 حالة.وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورجنلاند 105، وكارينثيا 181، والنمسا السفلى 674، والنمسا العليا 381، وسالزبورج 200، وستيريا 307، وتيرول 225، وفورارلبرج 96، وأخيرا العاصمة فيينا 1.114 حالة.