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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عامل يستولى على «فيزا» سيدة ويسرق أموالها

السبت 03/أبريل/2021 - 01:03 م
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط أحد الأشخاص استولى على بطاقتى دفع إلكتروني خاصة بإحدى السيدات بالجيزة.

تبلغ لمباحث الأموال العامة من مديرية الأغذية والمشروعات بأحد الأندية، مقيمة بمحافظة الجيزة، بشأن اكتشافها سحب مبالغ مالية من حساب والدتها بأحد البنوك من خلال استخدام بطاقتى الدفع الإلكترونى الصادرتين لها من ذات البنك فى عمليات سحب نقدى من ماكينات الصراف الآلى.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، حيث استغل المذكور طبيعة عمله لدى والدة الشاكية وتردده على مسكنها بمنطقة الزمالك بالجيزة وقيامه بمغافلتها والاستيلاء على بطاقتى الدفع الإلكترونى الخاصتين بها ومعرفته بالرقم السرى الخاص بهما واستخدام تلك البطاقات عقب ذلك فى عمليات السحب وإعادة البطاقات مرة أخرى إليها دون علمها وقيامه بتكرار تلك العمليات عدة مرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بالتصرف فى تلك الأموال في سداد ديونه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

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