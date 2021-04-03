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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية: حملات لإزالة الإشغالات بالأحياء

السبت 03/أبريل/2021 - 12:31 م
اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة
مصطفى دياب
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أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بكافة صورها، وفرض هيبة الدولة والقانون وإعادة الانضباط بالشارع الإسمعلاوي، وقامت الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات متفرقة بجميع القطاعات والقرى وتوابعها.

وشن حي ثالث بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة للإشغالات ومراجعة التراخيص استهدفت مناطق الشارع التجاري ومنطقة أرض الأندية وخلف محطة وقود شارع شبين وطريق صبري مبدى، وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرة والتحفظ على "تروسيكل" و٣٠ كيلو من الخضر والفاكهة وإغلاق محلين، و١٠ مغاسل و٣ ماركت ومقهيين، يدارون بدون ترخيص وذلك بنطاق الحي.

وقام حي ثان بحملة لرفع الإشغالات بشوارع "طريق بورسعيد وسوق الجمعة والسكة الحديد"، أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال طريق، وبالمرور على شارع العشريني تم رفع الإشغالات بثلاث محلات.

وفي سياق متصل قام حي أول بحملة إزالة إشغالات، وأسفرت عن تحرير ٥ محاضر، وتم التحفظ على ٧ ستاند حديد وستاند خشب وشنط حريمى وأدوات منزلية وذلك من أمام السلم الأزرق وشارع سعد زغلول.

كما شن مركز ومدينة الاسماعيلية حملات مكثفة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بنطاق القرى التابعة لمركز ومدينة الاسماعيلية، وأسفرت الحملة عن إزالة ١٥ عرق خشب و٦ لافتات بنطاق المدينة غير مرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

على جانب أخر قام مركز ومدينة التل الكبير بحملة اشغالات موسعة بمناطق متفرقة بالمدينة شملت شارع أحمد عرابي ومنطقة المحطة وحي السلام وتل البلد، أسفرت عنها رفع ٣٠ حالة إشغال طريق وغلق ٢٧ محل بدون ترخيص.

على جانب أخر قام مركز ومدينة القنطرة غرب بالتنسيق مع مركز شرطة القنطرة غرب، وقسم الإشغالات بالمدينة، بإزالة جميع الاشغالات حول سور المركز الطبي بمدينة القنطرة غرب.

وشدد محافظ الإسماعيلية على استكمال الحملات بصورة مستمرة لفرض هيبة الدولة والقانون وإعادة الانضباط بالشارع الإسمعلاوي والحفاط على المظهر الحضاري والجمالي وتحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات.

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