مالك «إيفر جيفن» يرفع دعوى ضد الشركة المشغلة للسفينة

رفع مالك الناقلة "إيفر جيفن" دعوى ضد مشغلتها "إيفر جرين" لجنوحها في السويس، وفقا لما نقلته "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.من جانبها ردت "إيفر جرين"، على رفع مالك الناقلة دعوى قضائية ضد الشركة، بعد أيام من تعويمها في الممر الملاح، حسبما ذكرت "سي إن إن".وأضافت "إيفر جرين"، في بيانها، أنها تلقت إشعارًا من المحامي الذي يمثل مالك "إيفر جيفن" في الأول من أبريل، الذي حدد أن المالك قد رفع دعوى ضدها والأطراف المعنية الأخرى، المتورطة أو المتأثرة بحادث جنوح السفينة.وتسعى دعوى مالك السفينة إلى "تقييد الأميرالية" في محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، وفقًا لقانون الشحن التجاري لعام 1995، في ضوء الالتزامات والتعويضات التي قد تحدث بسبب حادث الجنوح.وفي ملحق الدعوى، أدرج مالك شركة إيفر جرين وعدة مطالبين محتملين آخرين على أنهم "مُدّعى عليهم" وأخطرهم بذلك.