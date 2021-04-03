القبض على عصابة سرقة المتاجر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة المتاجر، بمحافظة الإسكندرية.أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.