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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عصابة سرقة المتاجر بالإسكندرية

السبت 03/أبريل/2021 - 01:10 م
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة المتاجر، بمحافظة الإسكندرية.

أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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