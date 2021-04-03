عامل بمركز صباغة يسرق الخزينة في العاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط عامل بمركز صباغة سرق أموال الخزينة في مدينة العاشر من رمضان.تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من المدير المسئول عن مركز للصباغة باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بالمركز.بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون باب المكتب، وثقب بباب الخزينة أسفل الكالون، وآثار دماء على الخزينة.وعلى الفور، تم تشكل فريق بحث من قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمركز.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه قام بالتوجه للمركز والدلوف للداخل وكسر الخزينة باستخدام قطعة حديدية وسرقة المبلغ المالى وقرر بحدوث إصابته حال قيامه بكسر الخزينة وحضوره للعمل لعدم اكتشاف أمره.وأرشد عن المبلغ المستولى عليه، طبنجة، وأضاف بأن السلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.