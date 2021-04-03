«المستثمرين» بطئ استيراد خام صناعة الأثاث بسبب ارتفاع أسعار النقل

قال المهندس أسامة حفيلة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، ستؤدي إلى تنشيط جميع المهن والقطاعات التي تدخل في العقارات.وأضاف حفيلة، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك ركود تام على مستوى العالم في حركة الاستيراد والتصدير بسبب جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات جميع البلدان، وتشهد حركة استيراد الخامات الخاصة بصناعة الأثاث بطء شديد جدًا، مؤكدًا زيادة تكلفة النقل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخامات.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن الحكومة استطاعت التخفيف من حدة تلك النتائج السلبية من خلال تدشين المدن الجديدة والعمل على زيادة الرقعة الصناعية والتي أدت إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج القومي.