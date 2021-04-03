لا يجيد السباحة.. غرق شاب في نهر النيل بالعياط

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، عن عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب فى نهر النيل بالعياط، لعدم إجادته السباحة.وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، مع عدم وجود ما يشير إلى وجود شبهة عنف جنائى حول الوفاة، وتسلمت أسرته الجثمان تمهيدًا لدفن.لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل فى إحدى قرى العياط بالجيزة، وتم انتشال جثته، وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بقرية تابعة لمركز العياط.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.