صحة البحر الأحمر: توريد خزان أكسجين لمستشفى رأس غارب

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم توريد خزان أكسجين بسعة 6 أطنان لمستشفى رأس غارب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات والأدوية لكمية تكفى 3 أشهر على الأقل، وتم التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته.جاء ذلك خلال جولته التفقّدية للمستشفى، يرافقه اللواء حامد أحمد، رئيس مجلس مدينة رأس غارب، ومديري الإدارات الفنيّة بالمديرية، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه.وتفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأشعة والحضانة والقسم الداخلي وقسم العزل، وقام بمراجعة تذاكر المرضى، والاستماع إلي طلبات المواطنين.على جانب آخر، وكيل وزارة الصحة مدير الرعاية الأساسية بالمرور ومتابعة إجراءات حالات العزل المنزلي، والاطمئنان على حالتهم وتوافر الأدوية اللازمة لهم، كما قام فريق من الطب الوقائى وصحى البيئة بالمرور على المقاهي والكافتيرات، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددًا على النظافة العامة للمستشفى، واتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والتأكيد على ارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية في التعامل مع جميع الحالات المرضية، مع الحرص على حسن استقبال المرضى وذويهم.