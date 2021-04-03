بعد 1.87 جرعة.. هولندا تحتاج 3 أشهر لتطيعم 75% من سكانها ضد كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء 87ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ202 ألف و421 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 3 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعا.ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.31 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و.733 وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وخمسة أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.