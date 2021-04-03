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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تعلن ضوابط حضور وتقييم الطلاب في رمضان خلال أيام

السبت 03/أبريل/2021 - 12:13 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الحضور والتقييم للطلاب في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية بشهر رمضان المعظم، خلال أيام.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني ثانوي، وكذلك جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة تمنح الحرية لمدير المديرية التعليمية بالتنسيق مع المحافظ، في وضع ضوابط حضور المعلمين بالمدارس خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح نائب وزير التعليم، أن للمديرية التعليمية الحق في تحديد جداول حضور معلمي المدارس التابعة لها وفقا لجداول الحصص المقررة لكل مدرس في المدارس.

جدير بالذكر أن امتحانات أولى وثانية ثانوي، ستكون ورقية مجمعة في لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الأسئلة الجديد، وكذلك نهاية شهرى أبريل ومايو ٢٠٢١.

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