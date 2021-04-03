التعليم تعلن ضوابط حضور وتقييم الطلاب في رمضان خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الحضور والتقييم للطلاب في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية بشهر رمضان المعظم، خلال أيام.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني ثانوي، وكذلك جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي.من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة تمنح الحرية لمدير المديرية التعليمية بالتنسيق مع المحافظ، في وضع ضوابط حضور المعلمين بالمدارس خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح نائب وزير التعليم، أن للمديرية التعليمية الحق في تحديد جداول حضور معلمي المدارس التابعة لها وفقا لجداول الحصص المقررة لكل مدرس في المدارس.جدير بالذكر أن امتحانات أولى وثانية ثانوي، ستكون ورقية مجمعة في لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الأسئلة الجديد، وكذلك نهاية شهرى أبريل ومايو ٢٠٢١.