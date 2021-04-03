لطيف نهارا على القاهرة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

نظرا لتقلبات درجة الحرارة التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين ما بين الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة لبعض الأيام ثم تلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، مما جعل بعض المواطنين يعودون لارتداء الملابس الشتوية مرة أخرى، يحرص عدد كبير منهم على معرفة أخبار الطقس، وفي ذلك السياق كشف محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.أوضح "شاهين" حالة الطقس اليوم السبت، حيث تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون باردا على كافة الأنحاء ليلا.كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة العظمى على أسوان وأبو سمبل وشلاتين حيث تبلغ 28 درجة، بينما تكون أقل درجة الصغرى على سانت كاترين، حيث تبلغ 6 درجات مئوية.وعن حالة الطقس غدا الأحد، كشف "شاهين" أنه اعتبارا من يوم الأحد 4 أبريل، سيحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ٣ إلى ٨ درجة مئوية ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأن البلاد ستتأثر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مع نشاط في حركة الرياح على مناطق الغربية من البلاد.وكشف "شاهين" حالة الطقس بعد غد الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد أتربة عالقة في النهار على مناطق في القاهرة والجيزة، وأيضا محافظات جنوب الصعيد والوجه البحري، مع نشاط في حركة الرياح على مناطق أقصى غرب البلاد وارتفاع بنسبة 3 درجات مئوية في حالة الطقس.وأكد "شاهين" أن حالة الطقس لن يطرأ عليها أي تغيرات مفاجأة في الوقت الحالي، وفي حالة وجود أي ظواهر جوية مختلفة سيتم تحديث بيانات ونشرات هيئة الأرصاد الجوية.