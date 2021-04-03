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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد استعدادات نقل المومياوات الملكية (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 01:26 م
اللواء ابراهيم عبدالهادي
اللواء ابراهيم عبدالهادي
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ورئيس حي غرب القاهرة، نطاق ميدان التحرير استعدادًا لنقل المومياوات الملكية.

وتابع نائب محافظ القاهرة جاهزية ميدان التحرير والمتحف المصري لنقل المومياوات الملكية المقرر نقلها مساء اليوم في احتفالية كبرى.

كان أوضح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة أنهت أعمال رفع كفاءة المناطق التى سيمر فيها موكب نقل المومياوات الملكية.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة المحافظة تواصل استعداداتها للحدث الكبير الذى يعد الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

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