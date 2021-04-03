انطلاق الدورات التدريبية لمشروع الاستخدام الآمن للمياه المعالجة غدا

تستضيف القاهرة غدا فعاليات "مشروع إعادة الاستخدام الآمن والمُستدام للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالتعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا)، من خلال دورات تدريبية بعنوان "الاستخدام الآمن للمياه العادمة".وتهدف الفعاليات لبناء قدرات المشاركين والمتدربين من مصر ونشر الوعي والتثقيف بأهمية وضرورة تطبيق الاستخدام الآمن والمُستدام للمياه العادمة، من خلال عدة محاور تشمل كل من الحوكمة وخطط سلامة اعادة استخدام المياه العادمة وتقنيات استخدامها وقبول أصحاب القرار لإعادة استخدام المياه العادمة، إدماج النوع الاجتماعي وتقييم الجدوى الاقتصادية لمشاريع إعادة استخدام المياه.ويهدف المشروع إلى التوسع في الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال رصد المعوقات في هذا المجال والبناء على الفرص المتاحة، باستهداف تدريب 400 متدرب في كل من الدول المعنية للمشروع وهي الأردن ومصر ولبنان.وتنطلق الدورة التدريبية في الرابع من ابريل الحالي بـ فندق الماريوت، وتستمر لمدة ستة أيام بحضور كل من الجهة المانحة (SIDA) والمدير الاقليمي للمشروع، وممثلين من القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والفئات المستهدفة في المشروع.يُشار بأن "مشروع إعادة الاستخدام الآمن والمُستدام للمياه العادمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا”، هو مشروع إقليمي تُموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)، وينفذه المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، في ثلاث دول في المنطقة هي الأردن ومصر ولبنان، بالتعاون مع شركاء على المستوى الإقليمي: الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا)، والمجلس العربي للمياه (AWC)، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي (CEDARE)، وشركاء دوليين: منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وشركاء محليين: الجمعية العلمية الملكية بالأردن (RSS)، ومعهد البحوث الزراعية بـ لبنان (LARI)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة بمصر (ICARDA).