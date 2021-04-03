ضبط ربة منزل تنصب على الشباب بحجة تشغيلهم بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط ربة منزل تقوم بالنصب على الشباب بحجة تشغيلهم فى أماكن ووظائف حكومية بهدف الاستيلاء على أموالهم بزعم قربها من المسئولين.وكشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمة انتحلت صفة موظفة فى إحدى الجهات الحكومية الكبرى وأحيلت للنيابة فتولت التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية عدة بلاغات من العديد من المواطنين تفيد تعرضهم للنصب من قبل ربة منزل تتدعى قدرتها على توظيفهم فى أماكن حكومية من خلال علاقات بالمسئولين واستولت منهم على مبالغ مالية.وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهمة قامت بالنصب على أشخاص فى محافظة القليوبية ومحافظة الجيزة.وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمة بمدينة شبرا الخيمة وعثر بحوزتها على كارنيهين يحملان اسمها وصورتها منسوبين صدورهما لإحدى الجهات الحكومية مزوران ومجموعة من المستندات والمحررات الخاصة براغبى الحصول على وظائف وهاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوى العديد من المستندات المضبوطة وكذا محادثات نصية على برنامج "الواتس أب " بينها وبين ضحاياها التى تؤكد نشاطها الإجرامى.وبسؤال بعض ضحاياها قرروا قيام المتهمة بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.