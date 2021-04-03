محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء وقرار وزير التنمية المحلية، والخاص بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من السبت 17 أبريل المقبل مع استمرار حملات التطهير والتعقيم وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.يأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وأشار محافظ أسيوط إلى أن قرار وزير التنمية المحلية نص على بدء العمل بالمواعيد الصيفية لهذا العام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1742021م على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.كما وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين، مشددا على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج بالتنسيق مع مديرية الأمن، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بما قررته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فى هذا الشأن وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمنتهى الحزم والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أى ارتفاع فى أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم، مطالبا جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط فى أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بإرتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.يذكر أن محافظة أسيوط ناشدت المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".