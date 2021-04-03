التخطيط: مصر مستعدة للتعامل مع تداعيات كورونا.. و«تمويلى» وفرت 512 ألف وظيفة

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى، إن الدولة المصرية كانت مستعدة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا على مختلف الأصعدة نتيجة اسراعها قبل سنوات فى إنجاز العديد من الخدمات بشكل إلكتروني فى مختلف قطاعات الانتاج والخدمات، مع التركيز على قطاعى الصحة والتعليم والتوسع فى إتاحة الخدمات الحكومية عبر مراكز تكنولوجية متطورة بجميع محافظات الجمهورية.وأكد أن التحول الرقمى والاقتصادات الرقمية فرصًا كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلى، كما يقدم فرصًا واعدة خارجيًا لتحسين اندماج مصر فى الاقتصاد الرقمي العالمى.وأشار مساعد وزيرة التخطيط، خلال كلمته بمؤتمر معهد التخطيط السنوى حول الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة، إلى تركيز برنامج عمل الحكومة على تدشين بنية رقمية جيدة للاتصالات والمعلومات لدعم التحول الرقمى ومنظومة وطنية فعالة للأمن المعلوماتى والسيبرالى، وأخرى للشمول المالى ونشر التكنولوجيا المالية الرقمية، ووضع أطر مؤسسية وحوافز اقتصادية فى بيئة الأعمال الوطنية بما فيها تعزيز التحول الرقمى فى الحكومة لتحسين خدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال العام وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى دعم النمو الاقتصادى.وتابع: وفى إطار التحول نحو الشمول المالى قامت وزارة التخطيط بإنشاء صندوق مصر السيادى فى عام 2018 وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتم إنشاء أربعة صناديق فرعية فى مجالات تتصل مع أولويات الدولة من بينها صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمى، وقد نجح الصندوق فى جذب مستثمرين من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات وشركات متعددة.وفيما يتعلق ببنك الاستثمار القومى، أوضح أنه تم تفعيل الدور التمويلى والتنموى للشركات التى يساهم فيها البنك وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلى فى 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة فى الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى السوق المصرى وتعزيز الشمول المالى، حيث تسعى الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة فى تقديم أفضل الحلول التمولية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادى رقمى.وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة 128 ألف مستفيد، 43% منهم من الإناث بإجمالى تمويلات 2.4 مليار جنيه من خلال شبكة واسعة تشمل 72 فرعًا فى محافظات مصر، وساهمت فى توفير 512 ألف فرصة عمل.