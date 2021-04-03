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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مذبحة عائلية بالفيوم.. زوج يفتح النيران على زوجته وأبنائه

السبت 03/أبريل/2021 - 12:05 م
حبس
حبس
الفيوم - زينب علاء
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مذبحة عائلية شهدتها قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث أطلق "عمرو ناصر" 35 عاما، النار على زوجته وأبنائه الاثنين، وحماته وشقيقة زوجته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من كشف تفاصيل واقعة إطلاق النار على عائلة كاملة، بقرية فيدمين بمركز سنورس التابع لمحافظة الفيوم، وذلك بعد قيام شخص بإطلاق النار عليهم من سلاح خرطوش وسلاح أبيض، إذ تبين أن وراء الواقعة "عامل"؛ وذلك لخلافات مع أسرة زوجته عقب خروجه من مصحة علاج نفسي.

وتلقى اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور يفيد بالحادث بعد إبلاغ الأهالي للمركز بالواقعة.

وقال أهالي القرية، إن المتهم دخل في نوبه هيستريا إثر خلافات نشبت بينهما أثناء محاولته إعادة زوجته وأطفالها لمنزله عقب خروجه من مصحة أمراض نفسية، ورفض أهلها الرجوع له.

وتبين من التحريات، أن المتهم يدعى عمرو ناصر العرباوي 35 عاما، قام بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه الاثنين وشقيقة زوجته ووالدتها داخل منزلهم إثر مشاجرة نشبت فيما بينهما على خلفية رفض أسرة زوجته بعودة زوجته لمنزلها والتي أسفرت عن مقتل شقيقة زوجته، وتدعى "رحمة سامي أحمد" ٢٥ عاما، ونجله، وإصابة زوجته "نسمة سامي أحمد" 30 عاما، وإصابة حماته "بدرية رياض" بالعقد الخامس من عمرها، ونجله الثاني بطلقات نارية استقرت في جسدهم.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة سنهور بأن سبب المشاجرة هو رفض أهل الزوجة عودتها إلى مسكنها بصحبة زوجها وأبنائها الاثنين لغضبها وتركها المنزل بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة ودخوله إلى مصحة لعلاج الإدمان وهروبه من المصحة وعودته للقرية ليستقل فيها مع أسرته بدون علاج مما رفض أهل زوجته عودة زوجته له إلا بعد إكمال علاجه دخل المتهم في حالة هستيريا وقام بإطلاق أعيرة نارية عشوائية على الجميع وفر هاربا.

ويكثف المقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز سنهور والرائد محمد الهاين معاون المباحث تحرياتهم لإلقاء القبض عليه وتقديمه للنيابة في أسرع وقت بعد تعليمات مدير الأمن ومدير المباحث بسرعة ضبطه.

وتم عمل محضر داخل مركز شرطة سنهور لعرضه علي نيابة سنورس لمباشرة التحقيقات.

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