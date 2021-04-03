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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع التموينية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع المحال والأسواق لمحاربة الغلاء والتخفيف من أعباء محدودي الدخل، وكذلك توافر أسطوانات البوتاجاز على مدار الشهر الكريم بمدن وقرى المحافظة المختلفة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة على تواجد حملات رقابة مستمرة بالتنسق مع الصحة والطب البيطرى وكافة الجهات لإحكام الرقابة على الأسعار وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة في منافذ البيع المختلفة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات وتحرير محاضر للمخالفين فضلًا عن متابعة توزيع وصرف المقررات التموينية، منوها أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لسد احتياجات المحافظة خلال المرحلة المقبلة من المواد التموينية والغذائية وتوافر رصيد الدقيق والقمح بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة.

يذكر أن محافظة أسيوط، وضعت خطة متكاملة لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير مستلزمات رمضان في منافذ البيع المختلفة بكميات مناسبة، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية والجمعيات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتي وفروع أمان ومشروع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتحركة للقرى والمراكز لتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش والبقوليات والدقيق والزيت والسكر بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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