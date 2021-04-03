«مأمورية أمنية» لمساعدة مسن مبتور القدمين في تناول دوائه بالقاهرة

«مأمورية أمنية» لمساعدة مسن مبتور القدمين في تناول دوائه بالقاهرة
السبت 03/أبريل/2021 - 12:07 م
هدير مصطفيطباعة
وجهت مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، مأمورية لمساعدة مسن مبتور القدمين في تناول الأدوية بمصر الجديدة في القاهرة.
ورد بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة مصرالجديد، بكونه يعانى من بتر بإحدى قدميه وبعض الأمراض المزمنة وغير قادر على الحركة، وأنه يعيش بمفرده بمحل سكنه، وطلب مساعدته فى تناول الأدوية وقضاء بعض احتياجاته.
على الفور تم توجيه مأمورية لمساعدته، وقد وجّه المُبلغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم، ولما لمسه من حسن معاملة.
ورد بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة مصرالجديد، بكونه يعانى من بتر بإحدى قدميه وبعض الأمراض المزمنة وغير قادر على الحركة، وأنه يعيش بمفرده بمحل سكنه، وطلب مساعدته فى تناول الأدوية وقضاء بعض احتياجاته.
على الفور تم توجيه مأمورية لمساعدته، وقد وجّه المُبلغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم، ولما لمسه من حسن معاملة.