«مأمورية أمنية» لمساعدة مسن مبتور القدمين في تناول دوائه بالقاهرة

وجهت مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، مأمورية لمساعدة مسن مبتور القدمين في تناول الأدوية بمصر الجديدة في القاهرة.ورد بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة مصرالجديد، بكونه يعانى من بتر بإحدى قدميه وبعض الأمراض المزمنة وغير قادر على الحركة، وأنه يعيش بمفرده بمحل سكنه، وطلب مساعدته فى تناول الأدوية وقضاء بعض احتياجاته.على الفور تم توجيه مأمورية لمساعدته، وقد وجّه المُبلغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم، ولما لمسه من حسن معاملة.