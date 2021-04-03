3 وفيات و1074 إصابة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تسجيل ثلاث حالات وفاة و1074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 527 حالة.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الإصابات الجديدة بينها 274 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 760 حالة لمخالطين لمصابين و40 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 136827 حتى الآن بعد تسجيل 763 حالة.