بسبب كورونا.. لبنان «بلد أشباح» لـ3 أيام

دخل لبنان صباح اليوم السبت، إغلاقا تامًا وحظرًا عامًا للتجول لثلاثة أيام، وذلك للحد من الاختلاط أيام الأعياد، لا سيما بعد الارتفاع المستمر بوفيات وإصابات كورونا.ويأتي قرار الإغلاق خلال فترة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي تفاديًا لتكرار ما حصل بداية العام الحالي خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث سجل ارتفاع غير مسبوق بالإصابات بالفيروس.وأعلنت قوى الأمن اللبنانية، في بيان اليوم: "منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة الممتدّة من الساعة الخامسة فجر اليوم وحتى فجر يوم الثلاثاء المقبل، ما عدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق".وبدأت القوى الامنية بتسيير دوريات سيّارة وراجلة وإقامة حواجز ثابتة ومتنقّلة، وتمركزات ظرفية على كل الأراضي اللبنانية، لضبط المخالفات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحق المخالفين كتنظيم محاضر ضبط عند المخالفة الأولى، وتنظيم محضر تحقيق عدلي، والعمل بإشارة القضاء المختص في حال تكرار المخالفة، مؤكدة إلزامية وضع الكمّامة من قِبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.كما سُمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية مع الاستحصال على إذن تنقّل من المنصة الخاصة بذلك.وسجل آخر تقرير لوزارة الصحة 60 وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات 24 الماضية".