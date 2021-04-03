رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

السبت 03/أبريل/2021 - 11:53 ص
جدارية تشكيلية
جدارية تشكيلية
وكالات
طباعة
أنجزت مديرية ثقافة الطفيلة الأردنية رسم أكبر جدارية تشكيلية وسط المدينة، نفذها فريق من الرسامين المتطوعين، تجسد الواقع البيئي والسياحي بمحمية ضانا للمحيط الحيوي.

وقال مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن الجدارية التي تم رسمها على جدران دار المحافظة جاءت بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية، وبدعم من وزارة الثقافة، حيث قام الفنانون التشكيليون أمين الدومي، وأسامة النجار، واكثم الدومي، برسم هذه الجدارية بطول تجاوز 120 مترا وارتفاع نحو خمسة أمتار.

وبيّن أن الجدارية التي تعد الأكبر مساحة وسط المدينة، تعكس تفاصيل متنوعة الجوانب من مقومات سياحية ومنظومة طبيعية احتضنت بأركانها الحياة البرية والطبيعة التي تمتاز بها محمية ضانا، فيما جاء تنفيذها ضمن خطة البرامج والمبادرات الثقافية التي تعكف ثقافة الطفيلة على تنفيذها على مدار العام الحالي.

ولفت الفقير إلى أن الجدارية حملت كذلك شعار وزارة الثقافة، وشعار مئوية الدولة الأردنية، ما ترك انطباعا جميلا لدى أبناء وبنات الطفيلة، سيما من خلال الإشادة بدور الوزارة ممثلة بمديرية ثقافة المحافظة، التي أوجدت حراكا ثقافيا على مستوى الوطن.

وأوضح أن مديرية ثقافة محافظة الطفيلة تسعى الى تقديم تاريخ المدينة عبر جداريات كبيرة، تتناول تاريخ المنطقة ودور أبنائها في تأسيس الدولة الأردنية، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة احتفاء بمئوية الدولة الأردنية تضم بين جنباتها مخيم ضانا الإبداعي السادس، ومهرجان الحسا للسامر بحلته الجديدة، إضافة إلى العديد من الأنشطة والبرامج التي تعنى بالمرأة والشباب والطفل، وذوي الإعاقة.

موضوعات متعلقة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

بتوجيهات رئاسية.. إطلاق اسم اللواء دكتور صلاح الشاذلى على أحد كبارى القاهرة


الصور

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

إنفوجراف

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة