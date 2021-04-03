رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

أنجزت مديرية ثقافة الطفيلة الأردنية رسم أكبر جدارية تشكيلية وسط المدينة، نفذها فريق من الرسامين المتطوعين، تجسد الواقع البيئي والسياحي بمحمية ضانا للمحيط الحيوي.وقال مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن الجدارية التي تم رسمها على جدران دار المحافظة جاءت بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية، وبدعم من وزارة الثقافة، حيث قام الفنانون التشكيليون أمين الدومي، وأسامة النجار، واكثم الدومي، برسم هذه الجدارية بطول تجاوز 120 مترا وارتفاع نحو خمسة أمتار.وبيّن أن الجدارية التي تعد الأكبر مساحة وسط المدينة، تعكس تفاصيل متنوعة الجوانب من مقومات سياحية ومنظومة طبيعية احتضنت بأركانها الحياة البرية والطبيعة التي تمتاز بها محمية ضانا، فيما جاء تنفيذها ضمن خطة البرامج والمبادرات الثقافية التي تعكف ثقافة الطفيلة على تنفيذها على مدار العام الحالي.ولفت الفقير إلى أن الجدارية حملت كذلك شعار وزارة الثقافة، وشعار مئوية الدولة الأردنية، ما ترك انطباعا جميلا لدى أبناء وبنات الطفيلة، سيما من خلال الإشادة بدور الوزارة ممثلة بمديرية ثقافة المحافظة، التي أوجدت حراكا ثقافيا على مستوى الوطن.وأوضح أن مديرية ثقافة محافظة الطفيلة تسعى الى تقديم تاريخ المدينة عبر جداريات كبيرة، تتناول تاريخ المنطقة ودور أبنائها في تأسيس الدولة الأردنية، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة احتفاء بمئوية الدولة الأردنية تضم بين جنباتها مخيم ضانا الإبداعي السادس، ومهرجان الحسا للسامر بحلته الجديدة، إضافة إلى العديد من الأنشطة والبرامج التي تعنى بالمرأة والشباب والطفل، وذوي الإعاقة.