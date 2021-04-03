«حقوق إنسان النواب» تتفقد قرى «حياة كريمة» في سوهاج

توجهت صباح اليوم السبت، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في زيارة ميدانية إلى محافظة سوهاج، لعقد سلسة اجتماعات وجوالات تفقدية لعدد من المراكز التي تندرج ضمن مبادرة "حياة كريمة" المرحلة الأولى.ويلتقي الوفد البرلماني صباح غدا الأحد، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لعمل عرض تقديمي لأبعاد المبادرة ومراحل تنفيذها.جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن 7 مراكز بإجمالى 68 قرية بسوهاج ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وتوفر المبادرة كافة الخدمات الأساسية لتلك القرى من ناحية، وتغير الشكل الحالي للقرى للشكل الأفضل، حيث تشمل عملية تطوير المنازل وبناء الوحدات الصحية ومكاتب البريد والمدارس بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق وقطاع الكهرباء لتحسين مستوى المعيشة.