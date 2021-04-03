الجيش اليمني يدك تجمعات لمليشيا الحوثي في «لحج»

شنّت مدفعية الجيش الوطني اليمني، قصفًا مركزًا استهدف مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في جبهة القبيطة شمال محافظة لحج.وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بحسب وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، إن مدفعية الجيش استهدفت مواقع المليشيا في الجبهة الشرقية بالقبيطة، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم قائد المليشيا في موقع حرض وقائد آخر ينتحل رتبة كبيرة، إلى جانب سقوط عدد من الجرحى.وأضاف المصدر "أن مدفعية الجيش استهدفت أيضًا منظومة إتصالات الإشارة التابعة للمليشيا، وتمكنت من تدميرها إضافة إلى تدمير طقم يحمل 23 ومدفع هاون 82".وأشار المصدر، إلى أن هذا القصف يأتي ردًا على تمادي مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف منازل المواطنين في مناطق الحلاجيم وعنفات والحنكة خلال اليومين الماضين، والذي ألحق أضرارًا في الممتلكات العامة والخاصة.