الحجز المسبق شرط حضور قداسات إيبارشية الأقصر

اتخذت إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، عددًا من الإجراءات الأحترازية تزامنًا مع انتشار الموجة الثالثة وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر: "نظرًا لأرتفاع الأصابات بفيروس كورونا المستجد، تقرر أن تكون جميع القداسات الإلهية بالحجز المسبق، بالإضافة إلى يسمح للفرد حضور قداسًا واحدًا، مع التشديد على الألتزام بالإجراءات الأحترازية من ارتداء كمامات والتباعد الأجتماعي".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.