الصومال تصد هجوما لمقاتلي «الشباب الإرهابية» جنوب غرب مقديشو

أكد الجيش الصومالي، صد هجوم شنه مقاتلو "حركة الشباب" الصومالية على قاعدتين عسكريتين بجنوب غرب العاصمة مقديشو.وذكر الجيش في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت: "تمكنت قواتنا من صد هجوم لحركة الشباب​ على قاعدتي أوديجل وباريير في منطقة شبيلي السفلى"، مضيفا أن عناصر الجيش منعت حركة الشباب من استخدام المتفجرات خلال الهجوم.وكانت تقارير إخبارية أفادت في وقت سابق اليوم، بأن حركة الشباب سيطرت على قاعدتي أوديجل وباريير التابعتين للجيش الصومالي صباح اليوم.وقالت مصادر أمنية في الصومال، إن مقاتلي "حركة الشباب" هاجموا قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطني الصومالي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.وأضافت المصادر، أن القاعدتين الواقعتين على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة مقديشو تعرضت لانفجارين.وأشارت المصادر إلى أن انفجارا ثالثا استهدف قافلة من القوات الحكومية كانت تندفع إلى القاعدتين من العاصمة بعد الهجوم.