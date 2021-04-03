بتعاون مصرى.. إنشاء 5 خزانات أودية لتوفير مياه الشرب بأوغندا

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، عدة مشروعات تنموية فى عدة دول منها أوغندا والكونغو وجنوب السودان، في إطار التعاون مع دول حوض النيل، ومنها ما يسمح بتنمية وحسن إدارة الموارد المائية، بالإضافة للتنبؤ بالفيضانات والحد من مخاطرها وحفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب.ويقوم قطاع شئون مياه النيل بوزارة الري، حاليًا بتنفيذ عدة مشروعات للتعاون مع دول حوض النيل ومنها مشروع بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية والتي يشرف عليها قطاع شئون مياه النيل ومن ضمنها إنشاء 5 خزانات أودية لحصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين والثروة الحيوانية.كما يجري العمل حاليًا تنفيذ خزانات في خمس مقاطعات بأوغندا وهي لياتوندي، راكاي، سوروتى، أويام، أباك، وتتضمن الأعمال بكل خزان إنشاء خزان أرضي سعة عشرة آلاف متر مكعب، وحوض للترسيب للتخلص من المواد العالقة، وغرفة طلمبات الضخ وطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية لضخ المياه من الخزان الأرضي للخزانات العلوية، بالإضافة إلى خزانين علوي PVC سعة كل منهما عشرة أمتار مكعبة، وشبكة من المواسير مختلفة الأقطار، ووحدات توزيع المياه، وثلاث أحواض لشرب الماشية، ويحيط بالخزان سور بارتفاع 1.5 متر من الأسلاك الشائكة مزود ببوابة رئيسية لتنظيم دخول المعدات والأفراد.