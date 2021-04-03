«مصرية بـ100 راجل».. مبادرة بأيادي المصريات بالخارج

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة ضمن مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، والتي أطلقتها الوزارة مؤخرا، وذلك خلال العدد السابع والعشرون من مجلة "مصر معاك" التي تصدرها الوزارة شهريا.وأكدت الوزارة في تقرير لها أنه خلال فبراير من العام 2021، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انطلاق ‏مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، لتؤكد على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المرأة المصرية بالخارج.. مبدعة في كل المجالات، وأم ‏تقوم على إنجاح بيتها وأسرتها، وتحافظ على عائلتها من تيار التغريب والأفكار المتطرفة.‏وأضافت الوزارة أن مبادرة ‏«مصرية بـ100 راجل»، مبادرة بجهود المصريات بالخارج تحت مظلة وزارة الهجرة، بداية من اقتراح فكرتها من جانب «سارة ‏الأمين»، ناشطة في مجال التنمية والبيئة بأفريقيا، أو وضع "جيداء القرش" المصرية المقيمة في ألمانيا، لشعار المبادرة، أو بعقد ‏اللقاءات مع الفتيات والسيدات المصريات بالخارج اللائي يفنين عمرهن لخدمة البشرية والنجاح في العلوم المختلفة ورفع اسم ‏مصر عاليا.‏وأشارت إلى أن البداية لم تكن في 2021، ولكن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي العام 2017، عامًا للمرأة المصرية، جاءت مشاركات ‏المصريات بالخارج ودعم جهود الوزارة، كما أطلقنا مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة في يوليو 2017، بمشاركة رموز من ‏السيدات المصريات بالخارج، ولكن هذه المبادرة تعمّق التعاون لربط المصريات بالخارج بوطنهم الأم، بجانب استكمال الجهود في ‏التنمية المجتمعية، وإشراك المصريات بالخارج فيها.‏وأوضحت الوزارة أنه عقدت السفيرة نبيلة مكرم، عددا من اللقاءات التفاعلية مع نماذج مصرية حققن نجاحات عظيمة بالخارج في مختلف المجالات ‏للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مختلف خطط الدولة، أشادت خلالها بدور المرأة المصرية بالخارج في الحفاظ على العادات ‏والتقاليد المصرية داخل أسرتها وإصرارها الدائم على تمسكها بالروح والشخصية المصرية في نفوس أولادها‎.‎وأوضحت أنه تكمن أهمية «مصرية بـ100 راجل»، في وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية ‏للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات ‏والأفكار المغلوطة وتصحيحها، باعتبار المرأة المصرية بالخارج هي مصدر المعلومات للأسرة في المقام الأول، بالإضافة إلى المشاركة في دعم تنمية وتطوير قرى الريف المصري، والتي يمكن المشاركة فيها عبر أرقام حسابات صندوق تحيا مصر لدى البنك المركزي والخاصة بتلقي الدعم من أجل مشروع تطوير قرى الريف المصري.