رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الاستقرار الصحى لطالبات المدينة الجامعية

أجرى الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية داخل مباني المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة الجديد، للاطمئنان على صحة وسلامة الطالبات المغتربات والتأكد من استقرار كافة الأمور المعيشية الخاصة بهن، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، الدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية، الدكتور هيثم طه بالمستشفى الجامعي.وتأكد عزيز من استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة للقضاء على فيروس كورونا، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وكذلك توفير الرعاية الطبية الفائقة حفاظًا على صحة وسلامة الطالبات، مشددًا على ضرورة اتباع جميع القواعد الصحية وممارسة السلوكيات السليمة لتجنب الإصابة بالفيروس.والتقى رئيس الجامعة بعدد من الطالبات واطمأن منهن على ما يخص بعض الصعوبات التي تواجههن أثناء فترة الإقامة بالمدن الجامعية ومقترحات حلها، كما تضمن اللقاء الحديث عن الدور التوعوي والصحي الذي تقوم به كافة قطاعات الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب التطرق إلى الأعراض الجديدة للمرض غير المتعارف عليها، وطرق التشخيص والعلاج الحديثة، وأيضًا توضيح الفرق بين الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد وفيروس كورونا.وأوضحت سامية زايد، أن إدارة المدن الجامعية وضعت خطة وقائية متكاملة لمكافحة جائحة كورونا منذ بداية انتشار المرض، مشيرة إلى أنه يتم إجراء متابعة مستمرة للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد المرض من تعقيم وتطهير للمباني والغرف بشكل دوري، استخدام الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المباني، منع التجمعات وتقليل أعداد الطلاب داخل الغرف، تغليف الوجبات الغذائية، وأيضًا الاهتمام بنظافة دورات المياه وتوفير كافة الأدوات المطهرة، وكذلك التنبيه على ارتداء الكمامة الطبية لجميع المتواجدين بالمدينة.