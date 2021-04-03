رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الاستقرار الصحى لطالبات المدينة الجامعية

السبت 03/أبريل/2021 - 11:54 ص
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
طباعة
أجرى الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية داخل مباني المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة الجديد، للاطمئنان على صحة وسلامة الطالبات المغتربات والتأكد من استقرار كافة الأمور المعيشية الخاصة بهن، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، الدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية، الدكتور هيثم طه بالمستشفى الجامعي.

وتأكد عزيز من استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة للقضاء على فيروس كورونا، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وكذلك توفير الرعاية الطبية الفائقة حفاظًا على صحة وسلامة الطالبات، مشددًا على ضرورة اتباع جميع القواعد الصحية وممارسة السلوكيات السليمة لتجنب الإصابة بالفيروس.

والتقى رئيس الجامعة بعدد من الطالبات واطمأن منهن على ما يخص بعض الصعوبات التي تواجههن أثناء فترة الإقامة بالمدن الجامعية ومقترحات حلها، كما تضمن اللقاء الحديث عن الدور التوعوي والصحي الذي تقوم به كافة قطاعات الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب التطرق إلى الأعراض الجديدة للمرض غير المتعارف عليها، وطرق التشخيص والعلاج الحديثة، وأيضًا توضيح الفرق بين الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد وفيروس كورونا.

وأوضحت سامية زايد، أن إدارة المدن الجامعية وضعت خطة وقائية متكاملة لمكافحة جائحة كورونا منذ بداية انتشار المرض، مشيرة إلى أنه يتم إجراء متابعة مستمرة للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد المرض من تعقيم وتطهير للمباني والغرف بشكل دوري، استخدام الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المباني، منع التجمعات وتقليل أعداد الطلاب داخل الغرف، تغليف الوجبات الغذائية، وأيضًا الاهتمام بنظافة دورات المياه وتوفير كافة الأدوات المطهرة، وكذلك التنبيه على ارتداء الكمامة الطبية لجميع المتواجدين بالمدينة.

موضوعات متعلقة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

إنفوجراف

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة