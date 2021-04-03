أبرز الجهود الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج تم تدشينها من أجل خلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها وزارة الهجرة لهم، وإنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين من الشباب المغترب لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.وأضافت خلال تقريرا لها في العدد السابع والعشرون من مجلة مصر معاك التي تصدرها الوزارة شهريا، أنه منذ إطلاق وزارة الهجرة لهذه الاستراتيجية، لم يتوقف التواصل مع أبنائنا واطلاعهم على ما هو جديد وتوفير فرص تدريبية وعقد جلسات حوارية لهم مع مسئولين لمناقشة أهم قضايا الساعة، حيث قدمت رصد لآخر الأنشطة والفعاليات التي جرت في هذا الشأن على النحو التالي:- تنظيم زيارة إلى مجلسي النواب والشيوخ والمتحف الخاص بهما، حيث اطلع وفد شباب الدارسين بالخارج على طبيعة الحياة البرلمانية وتجربة المشاركة السياسية للشباب في مصر ومشاهدة كل المقتنيات التي تحكي تاريخ مصر النيابي.- عقد حوار مفتوح مع وزير الري د. محمد عبد العاطي حول حقوق مصر المائية وقضية سد النهضة الإثيوبي، حيث تم استعراض موقف مصر المائي والتحديات التي تواجهها في هذا المجال خاصة الزيادة السكانية، كما تم توضيح مسار المفاوضات مع إثيوبيا بمنتهى الشفافية.- الاتفاق مع وزير السياحة والآثار د. خالد العناني على الإعلان عن البرامج السياحية والترويجية للوزارة عبر مركز MEDCE لتحفيز الشباب بالخارج بشكل عام على الاشتراك في هذه البرامج.- إطلاق تدريب عبر مركز الحوار MEDCE تحت عنوان «البحث عبر الإنترنت: نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات» حول البحث عبر جوجل، ومحركات البحث البديلة والمتخصصة للحصول على معلومات أكثر دقة، وطرق البحث عن الصور، وقدمت التدريب الصحفية سامية عايش المتخصصة في التدريب الصحفي والابتكار في غرف الأخبار وخاصة في CNN العربية بمدينة دبي بالإمارات.- توفير 15 فرصة تدريبية في الهيكل الإداري بالأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال مركز الحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج MEDCE.