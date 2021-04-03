الصين وكوريا تتعهدان بحل مشكلات «نووى شبه الجزيرة الكورية»

تعهدت دولتا الصين وكوريا الجنوبية بالعمل معا لمواجهة المشكلات في شبه الجزيرة الكورية وخصوصا السلاح النووي.جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزير خارجية كوريا الجنوبية، "تشونج إيوي- يونج"، في الصين في أول زيارة يجريها وزير خارجية جنوبي لبكين منذ ثلاث سنوات.ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، اليوم السبت، عن إيوي يونج، قوله إنه ينتظر من الصين لعب دور في صنع السلام بين الكوريتين، مضيفًا أنه لدى كوريا والصين هدف مشترك تجاه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي تماما.من جانبه، قال "وانج يي"، عضو مجلس الدولة الصيني وكبير الدبلوماسيين في الحكومة الصينية، إن البلدين اتفقا على دفع عملية حل القضايا المحيطة بشبه الجزيرة الكورية سياسيا.