«عمليات البصرة العراقية» تتوعد العصابات الإجرامية

توعدت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، العصابات الإجرامية في المحافظة بأنهم لن يفلتوا من العقاب بأي شكل.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هروب بعض القتلة والمجرمين من البصرة وتركهم مناطقهم لا يعني أن يفلتوا من العقاب والمطاردة القانونية مهما طالت المدة أو قصرت"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من مطاردة المطلوبين للقضاء خارج قاطع المسئولية وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء بالعمل والتنسيق مع القيادات في المحافظات المجاورة".وأضاف أن "التدخل والمساهمة في حل النزاعات العشائرية لا يعني فرض السنن العشائرية دون سلطة القانون، لأن القانون يفرض على الجميع دون استثناء"، مبينًا أن "قيادة عمليات البصرة عملت بشكل جدي من خلال عمليات الوعد الصادق على تفعيل مذكرات إلقاء القبض، وتمكنت القوات الأمنية والعسكرية من اعتقال أعداد كبيرة من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة تمت إحالتهم للقضاء".