وزيرة الصناعة تبحث مع سيدات الأعمال تمكين المرأة

في ختام الاحتفالات بشهر المرأة، استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر الوزارة وفدًا من المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية والسعودية، وذلك لاستعراض خطط المجلس في دعم وتمكين المرأة.ضم الوفد كلًا من ريم صيام مؤسسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال ورئيس المجلس بالغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتورة أحلام خوندنة رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة المكرمة، وناريمان عبد الفضيل رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالسويس، وجيهان ربيع رئيس المجلس بغرفة سوهاج التجارية، وإلهام عبد العزيز رئيس المجلس بالغرفة التجارية بالشرقية، والنائبة اماني الشعولي رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية في الأقصر.تناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية ومنها العمل على إزالة المعوقات وكافة التحديات التي تواجه صاحبات الاعمال والمستثمرات الاجانب المحليين وتبسيط الإجراءات وتيسيرها لهم مع إمكانية إقامة استثمارات مشتركة وفتح أسواق بمختلف المحافظات المصرية.وفي نهاية اللقاء قدم الوفد إهداءًا إلى الوزيرة نيفين جامع تقديرا لدورها كنموذج مشرف للعطاء.