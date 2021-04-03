18 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60 ألفًا و468 في سنغافورة

سجّلت وزارة الصحة في سنغافورة 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 60 ألفا و468 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان، نقلته صحيفة "ستريتس تايمز" المحلية، اليوم السبت- أن حالات الإصابة الجديدة شملت حالة محلية واحدة، و17 وافدة من الخارج، وتم وضع الحالات قيد العزل المنزلي لدى وصولها إلى سنغافورة.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بكوفيد- 19 حتى أمس.