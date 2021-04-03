البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة قوات حفظ السلام في مالي

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قاعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدة أغلهوك بمالي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود البعثة.وأكدت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم السبت- موقفها الثابت والرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وكل من يدعمه أو يموله، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.