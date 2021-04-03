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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة
السبت 03/أبريل/2021 - 11:37 ص
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عرضت فضائية " اكسترانيوز "، تقرير حول تفاصيل نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.
اضغط للتفاصيل.
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