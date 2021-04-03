أفغانستان تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم السبت، عن تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 56 ألفا و676 إصابة.وأضافت الوزارة، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن شخصين تماثلا للشفاء من الفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 51 ألفا و802.وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2497 حالة.